Déceler l’identité des jurés avec Facebook

Des avocats de la défense utilisent le populaire réseau social Facebook afin d’identifier et mieux connaître les jurés de leurs procès.

Il faut savoir qu’au Canada, il est interdit d’identifier les membres d’un jury durant et après un procès, et ce, afin d’assurer leur protection.

Mais selon le Journal de Montréal, certains avocats de la défense exploitent une fonctionnalité de Facebook qui propose de devenir ami avec des gens que vous pourriez connaître parce que vous les côtoyez tous les jours. Comme les jurés peuvent avoir leur téléphone intelligent dans la salle d'audience, il est donc possible de les géolocalisés.

«Ce n’est pas même nécessaire d’utiliser cet algorithme. Juste le fait de savoir que le juré no 3 est garagiste, qu’il a 57 ans et qu’il habite dans le district judiciaire d’Iberville, ça peut être amplement suffisant pour découvrir qui il est», affirme Monic Néron, chroniqueuse aux Affaires judiciaires et criminelles à l'émission Puisqu'il faut se lever.

La présidente de l'Association des avocats de la défense de Montréal, Danielle Roy, a affirmé au 98,5 FM que ce n'est pas seulement une tactique de la défense.

«Je suis certaine que des avocats de la couronne et des policiers qui l’ont fait. Ils ont le même intérêt à savoir ce que ces gens-là pensent. On a 12 personnes qui sont complètement muettes qu’on essaie de convaincre. Leur origine, leurs relations, leur culture, leur milieu de travail, ça façonne l’être humain.»