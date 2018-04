Tuerie à la mosquée de Québec: «Je regrette de ne pas avoir tué plus de personnes»

Alexandre Bissonnette a déclaré à une intervenante sociale au centre de détention qu'il regrettait de ne pas avoir tué plus de personnes à la mosquée de Québec le 29 janvier 2017, car les victimes sont au ciel, alors que lui «vit l'enfer».

Il a fait cette déclaration à Guylaine Cayouette en septembre 2017 alors qu'il était incarcéré. Elle a consigné ses propos dans un rapport.

Lors de cette rencontre, Bissonnette a dit qu'il idolâtrait les tueurs en série depuis l'adolescence et qu'il voulait faire un geste d'éclat depuis.

Le jeune accusé a aussi déclaré ce jour-là qu'il «était tanné de jouer un rôle» et que ce n'était pas vrai qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a fait ce soir-là, car il se souvient «de tout».

Il rapporte que deux médecins qui l'ont évalué ne croyaient pas qu'il entendait des voix.

«Je regrette de ne pas avoir tué plus de personnes», a écrit Mme Cayouette dans son rapport pour la Sécurité publique, en rapportant les propos d'Alexandre Bissonnette.

«Je voulais la gloire», est-il aussi rapporté dans ce document.

Bissonnette a dit vouloir mourir à plusieurs reprises lors de cette rencontre et qu'il a «manqué son coup», car il devait mourir.

Déjà lors de cette rencontre, il a dit qu'il voulait plaider coupable et qu'il avait avisé son avocat.

Mme Cayouette indique que l'accusé était dans un protocole anti-suicide depuis le début de son incarcération.

Son avocat, Charles-Olivier Gosselin, a précisé que à la suite de sa rencontre avec Mme Cayouette, il a été placé dans une cellule capitonnée, vu son état.

Bissonnette a été déclaré coupable d'avoir tué six personnes et aussi de six chefs de tentatives de meurtre.