La NASA a presque raté un astéroïde ayant frolé la terre 

À deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un astéroïde de la taille d’un terrain de soccer a été observé, seulement quelques heures avant qu’il ne passe à environ 192 000 kilomètre de la Terre.

C'est le plus gros du genre a passé près de notre planète depuis 1930.

La NASA opère un système de détection, et un observatoire a bel et bien notifié le centre. Mais, il n'a pas été jugé comme une menace.

Difficiles à observer

Ces roches sont sombres et ne reflètent pas la lumière, ce qui les rend très difficile à observer. Il aurait fallu qu’un télescope soit par hasard pointé exactement dans sa direction au bon moment.

L'astéroîde est passé à un peu moins de la moitié de la distance entre la Terre et la Lune dimanche matin, et avec un diamètre de 110 mètres environ, il était pratiquement six fois plus gros que celui qui avait pénétré le ciel à Chelyabinsk en Russie en 2013. Lors de cet incident, 1500 personnes avaient dû êtres traitées pour des blessures, principalement en raison de fenêtre éclatées.