L’univers sombre des tueurs à gages

Les groupes criminels organisés ont toujours utilisé des tueurs à gages pour mener leur guerre territoriale. S’ils étaient loyaux et oeuvraient pour une seule organisation criminelle, les tueurs à gages sont maintenant des contractuels sans allégeance.

Dans son article intitulé Crime organisé: tueurs à tout prix, publié mardi dans La Presse, le journaliste Daniel Renaud dresse le portrait actuel des tueurs à gages.

Selon le journaliste judiciaire, les tueurs à gages ont toujours existé, mais contrairement aux années passées, ils n’ont plus aucune loyauté.

«Les tueurs à gages contractuels, ç’a toujours existé. Par contre, au cours des dernières années, ce qu’on remarque c’est que les contrats ont été presque exclusivement donnés à des contractuels qui n’ont plus d’allégeance. C’est l’argent qui mène. Ça tourne entre 10 000 et 50 000 dollars, mais pour quelqu’un d’important, ça peut aller jusqu’à 100 000$ et parfois plus», a-t-il expliqué en entrevue avec Bernard Drainville.

Au Québec, il y aurait environ une demi-douzaine de tueurs à gages.

«Ce sont des personnes d'une grande froideur. Certains ont des problèmes d'argent ou de consommation de drogue. Ils peuvent être soit très organisés ou brouillons.»