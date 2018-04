Deux jours de débrayage en CPE

61 CPE de Montréal et de Laval seront fermés aujourd'hui et demain pour cause de débrayage des employés.

Ces travailleurs reprochent à l'Association patronale nationale des CPE de ne pas respecter une entente conclue en novembre entre les centres de la petite enfance et le gouvernement.

6000 enfants et leurs parents sont touchés par ces deux journées de grève.

Une manifestation aura lieu à 9h45 à l'intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke Est, à Montréal.

Un débrayage de deux jours est aussi en cours dans une douzaine de CPE des Cantons-de-l'Est.