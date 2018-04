Tué en prison pour quelques cigarettes?

Malgré les mesures de sécurité en place, un «comité» de détenus de l'aile D6 de la prison de Bordeaux règne en maître et fait ses propres lois.

C’est le journaliste Louis-Samuel Perron qui en fait état dans son article publié jeudi matin dans La Presse.

L’atmosphère qui règne dans cette aile de l’Établissement de détention de Montréal, mieux connu sous le nom de prison de Bordeaux, est révélée lors du procès de trois codétenus pour un meurtre survenu à l’intérieur des murs en juin 2016. Selon toute vraisemblance, la victime aurait été tabassée à mort pour quelques cigarettes.

Dans son article, le journaliste Perron rapporte qu'un groupe de détenus fait la pluie et le beau temps et opère un trafic de tabac et de cigarettes.

«Je ne dirais pas qu’on a perdu le contrôle, mais un établissement carcéral, c’est une micro société. Ce sont des gens qui ne respectaient pas les lois à l’extérieur et ils ne les respectent pas davantage à l’intérieur. On essaie de conserver le mieux possible le contrôle à l’intérieur des murs, mais il y a des coins qu'on n'a pas nécessairement de surveillance en permanence et des règlements de compte se font», a admis Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

L’agent de la paix a expliqué que le marché des substances illicites, dont font maintenant partie le tabac et les cigarettes, est un marché très lucratif.

«Les personnes incarcérées les plus puissantes du secteur en question contrôlent ce trafic compte tenu du coût de cette substance. C’est la même procédure qui se passe à l’extérieur avec les gangs de rue et le crime organisé», a-t-il dit en entrevue avec Bernard Drainville.