Le DJ Aviccii est décédé à l'âge de 28 ans

Le DJ Aviccii, reconnu comme l’un des plus célèbres de sa profession sur la planète, est décédé à 28 ans selon les dires de sa relationniste Diana Baron.

Il serait mort à Mascate dans la région d'Oman, un pays de la péninsule d'Arabie. Les détails entourant sa mort ne sont pas encore connus.

Celui qui se nommait en réalité Tim Bergling est né le 8 septembre 1989 à Stockholm en Suède. Sa pièce «Wake Me Up!» fut l’un des succès les plus populaires de l'été 2013 et avait d’ailleurs détrôné de nombreux records.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la perte de Tim Bergling, également connu sous le nom d'Avicii. Il a été retrouvé mort à Mascate vendredi après-midi. Sa famille est dévastée et nous demandons à chacun de respecter son besoin d'intimité en cette période difficile. Aucune autre déclaration ne sera offerte.»

Avicii était un pionnier de la musique dance électronique contemporaine et l'un des rares DJ capables de remplir des amphithéâtres partout à travers le monde. Il a remporté deux MTV Music Awards, un Billboard Music Award et obtenu deux nominations aux Grammy. Son plus grand succès a été Le7els.

Sa mort survient deux jours seulement après l'annonce de sa nomination aux Billboard Music Awards dans la catégorie du meilleur album dance/electronic pour «Avicii (01)».

Ses succès incluent «Wake Me Up!», «The Days» et «You Make Me». Il a été le sujet d'un documentaire de Levan Tsikurishvil intitulé «Avicii: True Stories» en 2017.

Dans le passé, il avait souffert de pancréatite aiguë, en partie en raison de sa consommation excessive d'alcool. Après s'être fait retirer l'appendice et la vésicule biliaire en 2014, il avait annulé une série de spectacles pour pouvoir se remettre sur pied. Il a mis fin à sa vie de tournée en 2016, mais avait continué à faire de la musique en studio.