7000 athlètes avec des déficiences arrivent à Montréal

Plus de 7000 athlètes, de l'élite et de la relève, et de toutes déficiences, envahiront Montréal dès lundi pour la 35e édition du Défi sportif AlterGo.

Pendant une semaine, sur 7 sites, ces athlètes en provenance du Québec et de 25 pays participeront à des compétitions dans 15 disciplines.

Le Défi sportif AlterGo a pour objectif de faire rayonner le sport adapté à tous les niveaux, du scolaire à l'international. L'événement contribue surtout à l'inclusion sociale.

Les compétitions sont ouvertes à la population, gratuitement.

Le Défi a un nouvel ambassadeur pour sa 35e édition, le comédien Patrice Godin, connu notamment pour son rôle dans la série Blue Moon.

M. Godin est aussi un passionné de sport. Depuis la fin des années 2000, il pratique assidument la course à pied. Il a d'ailleurs participé à plusieurs marathons.