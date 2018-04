Une victoire des Maple Leafs après le drame à Toronto (vidéo)

La victoire des Maple Leafs dans le match 6 de la série face aux Bruins de Boston est survenue quelques heures après l'attaque à la fourgonnette survenue au nord du centre-ville de Toronto, au cours de l'après-midi. Dix personnes y ont perdu la vie et un total de 15 personnes ont été blessées.

«Ça bouleverse le quotidien des familles des victimes: plus de père, plus de mère, plus de frère, plus de soeur, a raconté l'entraîneur-chef des Leafs, Mike Babcock. Nous sommes chanceux de vivre dans une ville aussi fantastique, avec de bons premiers répondants et tout le travail qu'ils ont accompli. Et c'est très important pour nous de nous rassembler pour supporter ces gens, pour les aider, faire tout ce qui est en notre pouvoir. Nous avons une belle ville et nous ne pouvons pas laisser un événement comme celui-ci nous empêcher de faire notre travail. C'est une tragédie. C'était notre boulot de remplir notre devoir ici ce soir... lorsque tu es simplement en train de profiter d'une belle journée à Toronto. Ça ne fait aucun sens.»

Plusieurs joueurs venaient tout juste de se réveiller de leur sieste d'avant-match lorsqu'ils ont été mis au courant de l'incident survenu aux alentours de 13h30.

Avant le match, les partisans réunis au Air Canada Centre ont observé un moment de silence à la mémoire des victimes de l'attaque au camion-bélier.