Frappe policière visant les Hells Angels: un policier de Repentigny arrêté

Un policier de Repentigny a été arrêté mardi dans le cadre de la frappe policière visant les Hells Angels et leur trafic de stupéfiants.

Baptisée Objection, une vaste enquête visant le crime organisé et les Hells Angels qui a eu lieu au cours des derniers mois a permis l’arrestation de nombreux individus mardi matin.

«En cours d'enquête, il a été déterminé qu'il y avait un policier du Service de police Repentigny qui participait aux activités criminelles en agissant à titre de courrier. Il faisait la livraison de stupéfiants. Il est présentement arrêté, on l'a accusé ce matin», a expliqué Guy Lapointe, inspecteur de l'Escouade nationale d'enquête et de répression contre le crime organisé de la SQ et de l'Escouade régionale mixte.