Incel : «Ils développent un discours totalement délirant contre les femmes»

Qu'est-ce quela «rébellion Incel»?

Selon toute vraisemblance, Minassian vouait une admiration pour Elliot Rodger, cet Américain âgé de 22 ans qui a tué six personnes et en a blessé 14 autres avant de se suicider le 23 mai 2014 à Isla Vista en Californie. Selon l’enquête, Rodger a commis son crime en raison de sa haine des femmes.

Outre Rodger, Minassian fait également référence à la «rébellion Incel», qui est un diminutif des termes anglais INvoluntary CELibacy (célibataire involontaire).

Ce groupe aurait pris naissance sur le site de discussion Reddit.

«À la base, ce sont des gens assez normaux. Ce sont souvent des gens qui ont 16-17 ans qui se rendent compte qu’ils n’ont pas de succès avec les filles et qui vont chercher des réponses sur Internet. Et le problème, c’est qu’ils se retrouvent avec d’autres mecs qui ont les mêmes problèmes et qui passent leur journée à parler de leurs problèmes avec les filles. Ils développent alors un discours totalement délirant contre les femmes et contre les Chads, ces beaux mecs musclés qui ont du succès avec les filles», a expliqué Vincent Glad, journaliste et collaborateur au journal Libération, Brain Magazine, Slate et Inrocks.

Le journaliste qui a déjà écrit sur le phénomène affirme que les Incel attribuent complètement la responsabilité de leurs insuccès relationnels et sexuels sur le dos des femmes.

«Parce qu’elles ne leur laisseraient pas le droit d’avoir une relation sexuelle avec eux. Donc on arrive à un discours qui est très proche de la culture du viol et qui peut mener à la fin à cette forme de terrorisme. Ils ont tué des gens au nom d’une idéologie.»