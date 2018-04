«Si l’école n’expulse pas l’accusé, on ne peut pas rien faire» -L'avocat d'un des ados accusés

La cause du viol collectif d'une adolescente à Montréal et les conditions imposées aux présumés agresseurs font beaucoup jaser depuis hier.

Trois adolescents se sont déjà vu imposer entre autres la condition d'être assigné à domicile, sauf pour fréquenter l'école. Un quatrième accusé doit comparaître aujourd'hui au Tribunal de la jeunesse alors qu'un cinquième est toujours sous enquête.

Les présumés agresseurs pourront donc fréquenter la même école que la victime alléguée.

«Moi aussi, je serais en tabarouette, a admis Me Tiago Murias, avocat qui exerce à la Chambre de la Jeunesse et qui défend l'un des accusés. On a ça comme problème. Si l’école n’expulse pas l’accusé, on ne peut rien faire», expliquait-il à Paul Arcand.

Interdiction absolue de contact avec la présumée victime

Les deux garçons et la fille, âgés de 13 à 15 ans, peuvent fréquenter l'école, mais doivent s'y rendre et en revenir accompagnés d'un parent. Leurs conditions imposent aussi une interdiction absolue de contact avec la présumée victime, une jeune adolescente de 13 ans.

Les trois jeunes sont accusés d'agression sexuelle avec la participation d'une autre personne, d'agression sexuelle armée, de séquestration, et de production, possession et distribution de matériel de pornographie juvénile.