La victime du viol collectif pourrait-elle croiser ses présumés agresseurs à l'école?

En permettant aux présumés agresseurs ou témoins du viol collectif de continuer de fréquenter l’école, il semble plausible de croire que la présumée victime pourrait les croiser dans les corridors.

Selon les informations obtenues par Cogeco Nouvelles, certaines personnes impliquées, soit des présumés agresseurs ou des témoins, pourraient donc fréquenter la même école que la victime alléguée.

«Chose certaine, il y a un des quatre accusés qui ne fréquentent pas cette école. On nous dit par contre, qu'on a pris de mesures pour s'assurer que s'il y a des gens accusés ou impliqués qui fréquentent la même école que la jeune fille, ils ne puissent pas se voir ou se croiser dans les corridors», a indiqué Julie-Christine Gagnon, reporter pour Cogeco Nouvelles.

«Moi aussi, je serais en tabarouette, a admis Me Tiago Murias, avocat qui exerce à la Chambre de la Jeunesse et qui défend l'un des accusés. On a ça comme problème. Si l’école n’expulse pas l’accusé, on ne peut rien faire», expliquait-il à Paul Arcand.