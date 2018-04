Début de la pêche aux homards en Gaspésie

Comment être certain que le homard qui se retrouve dans votre assiette provient bel et bien de la Gaspésie? Recherchez simplement un élastique bleu et un médaillon rond sur l’une des pinces de ce dernier. On retrouve d’ailleurs sur l’étiquette un numéro de traçabilité : en accédant au site web monhomard.ca, il est possible de connaître la provenance précise du crustacé et par quelle entreprise il a été pêché.