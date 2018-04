Des milliers de gens se rassemblent à Toronto à la mémoire des victimes

Des milliers de personnes, dont de nombreux politiciens et des leaders religieux, se sont rassemblées dimanche soir pour célébrer la mémoire des victimes de l'attaque au camion-bélier perpétrée la semaine dernière à Toronto.

Après avoir défilé dans les rues au cours d'une «marche de guérison et de solidarité» en suivant l'itinéraire suivi par le véhicule qui a fauché plusieurs piétons, en en tuant 10 et en en blessant plus d'une dizaine, elles ont participé, malgré la température froide, à une veillée à la chandelle

Plusieurs dignitaires sont venus partager la peine et le deuil de ces milliers de Torontois et écouter des leaders communautaires et religieux.

Parmi eux: la gouverneure générale Julie Payette, le premier ministre fédéral Justin Trudeau, ses homologues québécois et ontarienne, Philippe Couillard et Kathleen Wynne ainsi que le maire de Toronto, John Tory.