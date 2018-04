Viol collectif à Montréal: le ministre Proulx rassure la présumée victime

Les accusés dans le viol collectif d'une jeune fille de 13 ans à Montréal Nord, ne fréquenteront plus la même école que leur présumée victime.

C'est l'assurance qu'a donnée ce matin le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx sur les ondes du 98,5 FM.

La jeune fille aurait été droguée puis violée par plusieurs autres jeunes dans un appartement le 24 mars.

Les agressions auraient été filmées puis partagées sur les réseaux sociaux.

Les directeurs d'école

Par ailleurs, la difficulté de recruter et de garder les directeurs d'école est de plus en plus grande et constitue un réel défi.

La lourdeur de la tâche et le peu d'avantages pour un professeur à devenir directeur sont notamment en cause.

L'Association québécoise du personnel de direction des écoles, qui amorce son congrès annuel aujourd'hui à Boucherville, compte adresser le problème au ministre Proulx qui a souligné son intention de valoriser cette fonction.