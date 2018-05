Un cadavre derrière le mur des toilettes dans un centre commercial de Calgary

CALGARY - Le cadavre d'un homme a été découvert derrière le mur des toilettes d'un centre commercial du centre-ville de Calgary, lundi, mais la police ne soupçonne aucun acte criminel dans cette affaire.

Selon la porte-parole de la police de Calgary, Emma Poole, c'est un employé d'entretien qui a fait la découverte lundi matin en voulant réparer une chasse d'eau automatique défectueuse dans des toilettes pour dames du centre commercial Core.

En retirant le panneau amovible où se trouve le mécanisme qui déclenche automatiquement la chasse d'eau, derrière la toilette, l'employé a aperçu un cadavre entre les murs.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux pour retirer le corps, et un coroner s'est rendu sur place.

Malgré les circonstances de la découverte, les enquêteurs ne soupçonnent pas d'acte criminel, a indiqué la police dans un communiqué.

La cause du décès, et l'identité de l'homme demeurent toujours inconnues. La police enquête pour déterminer comment la personne a pu se retrouver là.

La police avait dit plus tôt qu'il était possible, et même plausible, qu'une personne qui rampait dans les conduits d'aération soit tombée entre les murs.