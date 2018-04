La pluie entraîne des inondations au Québec

Le Québec n'échappe pas aux inondations printanières, avec la pluie qui s'est abattue depuis plusieurs heures sur la plupart des régions du sud de la province.

Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro Météo, a indiqué lundi que les niveaux d'eau sont particulièrement élevés en Estrie, en Beauce, en Outaouais, en Montérégie et dans la région de Québec.

La Sécurité civile estime toutefois qu'une accalmie au cours des prochaines heures permettra aux niveaux d'eau de demeurer stables ou de diminuer dans la plupart des régions touchées lundi soir et mardi, mais le retour de la pluie et le temps chaud prévus plus tard cette semaine pourraient aggraver certains problèmes, notamment là où il y a toujours de la neige au sol.

De son côté, la Sécurité civile assure une surveillance constante du territoire, avec l'aide d'experts, dans le but de prêter main-forte aux municipalités si nécessaire.

Thomas Blanchet, porte-parole pour la Sécurité civile au ministère de la Sécurité publique, indique que la fin de la pluie ne signifiera pas la fin des risques d'inondations.

En cas d'inondation, la Sécurité civile presse les citoyens de respecter les consignes des autorités et de ne prendre aucun risque qui pourrait menacer leur sécurité.