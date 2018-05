Journée de grève pour 44 syndicats de transport d'écoliers, le 15 mai

Quarante-quatre des syndicats de chauffeurs d'autobus d'écoliers dans 32 commissions scolaires feront la grève durant une journée, le 15 mai.

Une deuxième journée de grève est également prévue dans la semaine du 28 mai.

Ces 44 syndicats de la Fédération des employés de services publics, affiliée à la CSN, se sont dotés d'un mandat de six jours de grève, qui toucherait 110 000 étudiants québécois.

Cette fédération compte toutefois 63 syndicats. Les 19 autres syndicats ont voté contre le mandat de grève qui était proposé ou ne se sont pas prononcés, a indiqué mardi Stephen P. Gauley, président du secteur du transport scolaire, au cours d'une conférence de presse.

D'autres syndicats ont toutefois réussi à renouveler leur contrat de travail avec leur transporteur privé respectif, à la CSN, de même que chez les Teamsters et Unifor, affiliés à la FTQ.

17,86 $ l'heure

Dans tous les cas, la rémunération est au coeur du litige.

Les chauffeurs d'autobus d'écoliers gagnent entre 20 000 $ et 25 000 $, parfois moins de 20 000 $.

Selon la CSN, ils touchent un taux horaire moyen de 17,86 $ l'heure pour un revenu annuel moyen de 19 288 $ , alors que d'autres reçoivent 12,07 $ l'heure, un taux avoisinant le salaire minimum, sans autres avantages sociaux.

Plus de 521 000 écoliers, soit un peu plus de 60% de tous les élèves du primaire et du secondaire, montent à bord des autobus scolaires tous les jours.

(avec La Presse canadienne)