Inconduites sexuelles: «le point de non-retour est atteint»

La société a franchi un «point de non-retour» avec la vague inédite de dénonciation d'agressions sexuelles, de harcèlement et d'inconduites sexuelles après l'affaire Harvey Weinstein et les nombreuses révélations concernant des personnalités publiques, qui sont tombées les unes après les autres.

C'est du moins l'avis de la professeure émérite de sociologie de l'Université d'Ottawa Diane Pacom, qui estime que le véritable raz-de-marée social qui a déferlé depuis le début octobre est un «marqueur» qui force les gens à faire une introspection.

La sociologue juge que ce sont les médias sociaux qui ont permis de faire basculer la situation. Donnons en exemple le mouvement associé au mot-clic #Metoo ou #Moiaussi, en français, qui est né à la suite d'une publication de l'actrice et productrice américaine Alyssa Milano, en octobre. Il faisait écho à l'affaire Weinstein.

Les médias sociaux évitent aux femmes d'employer «des canaux administratifs qui ne finissent plus, où elles sont isolées et quand elles sont à un niveau plus bas de l'échelle sociale, elles se trouvent moins aptes à parler», explique Mme Pacom.

Répercussions modestes

Même si la prise de parole a pris beaucoup de place, les répercussions tangibles de ce mouvement social dans les milieux de travail et dans les écoles du Québec semblent toutefois modestes pour le moment.

Chantal Lamoureux, directrice du développement professionnel à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), juge toutefois que le mouvement social a permis aux organisations de réviser leurs politiques en matière de harcèlement. Elle dit avoir réitéré auprès de Québec son souhait que la tenue d'une enquête soit obligatoire à la suite du dépôt d'une plainte.

Le premier ministre Philippe Couillard avait d'ailleurs souhaité que des recours soient mis en place dans les entreprises pour les victimes potentielles et qu'ils soient clairement énoncés afin que la situation cesse.

(Avec La Presse canadienne)