Affaire Dutoit: plainte de harcèlement sexuel à l'OSM

L'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a annoncé samedi avoir reçu une plainte de harcèlement sexuel contre son ancien directeur artistique Charles Dutoit contre qui reposent de nombreuses allégations d'inconduites sexuelles depuis la semaine dernière.

Dans un communiqué de presse publié en soirée, la direction de l'OSM indique qu'elle a confié une «démarche de vérification en rapport avec le harcèlement sexuel au sein de son institution» à un tiers indépendant.

Celui-ci aura le mandat «d'établir les faits pertinents au moyen, notamment, de rencontres avec la personne qui a porté plainte et avec toute autre qui pourrait se manifester, de donner le soutien nécessaire aux personnes qui en auraient besoin et d'adresser au Comité exécutif les recommandations appropriées en vue de la mise en place des mesures et mécanismes qui feront en sorte d'empêcher ce genre d'inconduite».

L'OSM s'est dit «déterminé à maintenir et intensifier son engagement inconditionnel envers le respect de la dignité et des droits fondamentaux de ses musiciens et employés».

Charles Dutoit a été le directeur artistique de l'OSM de 1977 à 2002.

Cette annonce de l'OSM survient après que Charles Dutoit eut rejeté en bloc les allégations d'inconduite sexuelle qui pèsent contre lui depuis la semaine dernière.

Dans une déclaration transmise à des médias samedi matin, M. Dutoit a dit être choqué de ce qu'il a entendu dernièrement dans les médias.