Après la neige féérique, le froid polaire

Après les généreuses chutes de neige reçues au cours des deux derniers jours, place à une vague de froid intense. En effet, des températures glaciales s'abattront sur le Québec dès ce soir.

Il est tombé environ 25 centimètres à Montréal et dans plusieurs autres régions du Québec. Seulement la Basse-Côte-Nord et une partie de la Gaspésie sont toujours touchées par des précipitations de neige et la poudrerie. Autre exception au tableau : les Îles de la Madeleine, qui devraient recevoir des chutes de neige durant toute la semaine.

Ailleurs en province, les nuages ont disparu. À vrai dire, le ciel sera dégagé pour les prochains jours. Les gens devront maintenant composer avec les morsures d’un air arctique qui s’installe à peu près partout au pays, selon le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent.

Dans plusieurs villes, dont Montréal, Sherbrooke et Québec, il fera donc très froid à partir de mercredi matin. Déjà, on a perdu 5 degrés depuis lundi. À 11 h mardi matin, il fait -12°C dans la métropole québécoise.

Toujours à Montréal, le mercure descendra jusqu'à -20°C mercredi, durant le jour. Il devrait se maintenir à cette température pendant au moins les cinq prochaines journées. Les normales de saisons sont plutôt de -4°C. Si on tient compte du facteur de refroidissement éolien, les Montréalais sentiront -32°C demain.

Cette vague de froid pourrait même durer jusqu’au 1er janvier.

Le déneigement

La Ville de Montréal commencera sa deuxième opération déneigement de la saison mardi soir, à 19 h.

Elle devrait normalement durer jusqu’à lundi.