10 millions en récompense pour résoudre un vol de tableaux

Une information pourrait vous mériter la somme de 10 millions $ US si elle permet au musée Isabella Stewart Gardner de Boston de résoudre un vol d'oeuvres d'art qui remonte à 1990.

Treize tableaux de grands maîtres, dont Degas, Manet, Rembrandt et Vermeer, dont la valeur totale est estimée à 500 millions $ US ont alors disparu dans ce qui demeure le plus important vol d'oeuvres d'art de l'histoire des États-Unis.

Le 18 mars 1990, deux hommes déguisés en policiers de Boston ont réussi à entrer dans le musée en faisant croire au gardien qu'ils répondaient à un appel de nuisance, selon la version des autorités. Le gardien n'a pas suivi le protocole du musée et a laissé entrer les deux hommes. Ceux-ci ont alors menotté le gardien et un autre de ses collègues dans le sous-sol du musée pendant que les voleurs s'emparaient des tableaux.

Parmi les peintures volées, on note «Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée», de Rembrandt et «Le Concert», de Vermeer.

Plus de 27 ans après le crime, le musée affiche toujours des cadres vides sur ses murs, là où se trouvaient les tableaux volés.

Depuis plusieurs années déjà, le musée offre une récompense de cinq millions $ US pour retrouver les chefs-d'oeuvre disparus, mais, depuis mai dernier, les administrateurs ont accepté de doubler la mise jusqu'à la fin de l'année 2017.

Il faudra toutefois faire vite, car l'offre de récompense prendra fin le 31 décembre à minuit.