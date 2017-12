Tuerie de Québec: Aymen Derbali se confie un an après la tragédie 

Près d'un an après la fusillade meurtrière dans une mosquée de Québec, Aymen Derbali se confie à propos de son effroyable expérience.

Le 29 janvier 2017, M. Derbali, a été atteint de sept balles après avoir attiré l'attention du tireur. Il voulait l'empêcher de faire davantage de victimes dans une mosquée qui contenait alors des dizaines de personnes. L’une des balles s’est malheureusement logée dans sa moelle épinière causant des dommages permanents.

«Je faisais des manoeuvres comme si j'allais courir vers lui et que j'allais l'atrapper, a-t-il expliqué sur nos ondes, mercredi matin. Je me levais debout; je le regardais; je faisais des feintes... Quand il m'a vu bouger comme ça, il a commencé à tirer dans ma direction.»

Depuis, ses jambes sont paralysées et il ne peut bouger les doigts de sa main droite. Il reçoit toujours des soins et un soutien psychologique à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec.

«J'ai fait quatre arrêts caridiaques. Deux ont duré plus de trente secondes. Ils ont été très dangereux pour ma mémoire.»

En plus des graves problèmes physiques provoqués par ses blessures, M. Derbali a affirmé qu’il a vécu de nombreux traumatismes à la suite de cet événement cauchemardesque. Après deux mois de coma, il a traversé une période atroce durant laquelle ses souvenirs associés à la tuerie ne cessaient de le hanter.

«Je ne pouvais pas dormir. J'entendais toujours des bruits et des cris. Je me souviens de tous les détails de ce qui s'est passé. Ça me revient tout le temps à l'esprit.»

La fusillade

Alexandre Bissonnette, un étudiant de l'Université Laval âgé de 27 ans, est entré dans l'édifice du Centre culturel islamique de Québec, situé sur le chemin Sainte-Foy, pour ensuite ouvrir le feu sur des fidèles qui priaient dans le lieu. Quelques dizaines de personnes se trouvaient à l'intérieur du centre, y compris des enfants.

«Je suis arrivé en retard à la prière, a raconté Aymen Derbali. Je suis donc entré [dans la mosquée] après lui. Je suis arrivé derrière lui. Il regardait le monde. Il n'y avait même pas une distance d'un demi-mètre entre nous. J'ai enlevé mes chaussures et je suis rentré. À ce moment là, la porte était fermée. [...] Il avait déjà tiré deux personnes, que je n'avais pas vues. Je suis rentré sans savoir qu'il était armé. J'ai finalement décidé de faire la prière seul, pensant que tout était terminé.

«Je suis passé par une autre porte... J'était maintenant à son extrême droite [dans la même pièce]. Il ne me voyais pas... Il regardait devant toujours lui. Il a tiré deux coups de feu au plafond et c'est là que j'ai réalisé que c'était un attentat. Il a semé la panique. J'aurais pu me cacher...»

L'attaque a fait six morts, à savoir des hommes âgés entre 39 et 60 ans. Elle a également fait plusieurs blessés.

Les six victimes de l'attentat sont deux hommes originaires de la Guinée, un professeur en génie alimentaire à l'Université Laval, un boucher connu de toute la communauté musulmane de Québec, un informaticien travaillant au gouvernement et un père de deux jeunes enfants.

Bissonnette a été accusé de six meurtres au premier degré et de 35 tentatives de meurtre. Le procès doit s'ouvrir le 26 mars 2018.

Campagne de sociofinancement

Compte tenu de sa nouvelle condition physique, Armen Derbali doit par ailleurs déménager dans une nouvelle résidence. Son appartement situé au quatrième étage d’une coopérative à logements ne répond pas du tout à ses nouveaux besoins.

Plus de 175 000 $ ont d’ailleurs été amassés sur la plateforme de sociofinancement LaunchGood, pour permettre à Aymen Derbali d’emménager dans une nouvelle maison adaptée à son handicap. Les responsables de la campagne souhaitent amasser 400 000 $ d'ici la fin janvier 2018.

C’est l’association musulmane DawaNet, basée près de Toronto, qui a instauré cette campagne de financement.

Une vague de sympathie est née à la suite de la publication d’un reportage du Globe and Mail, le 14 décembre.

Arrivé au Québec en 2001, Aymen Derbali, 41 ans, est un consultant informatique originaire de la Tunisie. Il a une conjointe et est père de trois enfants.

»»» Veuillez écouter l’intégralité de l’entrevue accordée par Aymen Derbali à notre journaliste et Louis Lacroix.