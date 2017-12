Vague de froid à Montréal: des effectifs dédiés aux personnes vulnérables

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit avoir déployé des effectifs dédiés exclusivement à des interventions auprès des personnes vulnérables par grand froid.

La commandante Jacynthe Boucher du SPVM a expliqué que, dès l'automne, un travail de repérage est fait pour trouver les endroits où des personnes itinérantes pourraient s'isoler.

Une halte chaleur est également mise à disposition au centre-ville pour offrir un répit aux personnes dans le besoin.

Quant aux organismes qui viennent en aide aux personnes vulnérables à Montréal, ils tentent de se coordonner afin que tous aient une place pour se réchauffer.

Or, les refuges pour sans-abris débordent, selon Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission Old Brewary.

Hueuresement, M. Pearce a expliqué que l'organisme s'assure que les personnes soient transférées vers d'autres centres advenant un manque de place.

Il rappelle que même si la Mission Old Brewary affiche complet, les gens peuvent quand même y trouver refuge.

Le Québec est touché en ce moment par une vague de froid polaire qui risque de durer plusieurs jours.