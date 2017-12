Deux suspects arrêtés pour importation de cocaïne à Ottawa

Deux personnes ont été arrêtées à l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa pour avoir tenté de faire entrer au pays de la cocaïne sous forme liquide.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les deux suspects sont revenus au Canada le 7 décembre à bord d'un avion provenant de la République dominicaine.

Les agents frontaliers ont alors trouvé en leur possession dix bouteilles de rhum d'un litre.

Dans un communiqué diffusé mercredi, la GRC précise que la présence de cocaïne liquide a été décelée par un test et par un chien détecteur.

Mercedez Greig, 22 ans, et Gersi Mukollari, 23 ans, tous deux domiciliés à Ottawa, ont été arrêtés sur place et font face à des accusations d'importation de cocaïne et de possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic.

Ils ont été remis en liberté jusqu'à leur comparution prévue le 2 janvier au palais de justice d'Ottawa.