Plusieurs pompiers combattent deux incencies majeurs à Beauharnois 

Plus d'une centaine de pompiers ont été mobilisés cette nuit sur les lieux de deux incendies majeurs à Beauharnois, par un froid polaire.



Un premier feu s'est déclaré à 23 h 30 dans l'entre-toit des installations de l'usine Rio Tinto Alcan, située sur le boulevard de l'Industrie. Quelques 70 pompiers ont combattu les flammes.



À compter de 2 h du matin, un autre incendie s'est attaqué à un immeuble de six logements situé le long de la route 132, dans le secteur Maple Grove. Ce dernier a provoqué l'évacuation des résidents. Les six familles qui logeaient dans l'édifice ont reçu de l'aide de la Croix-Rouge.

Personne n'a été blessé au cours de ces deux incendies.