La boisson Four Loko est toujours disponible

La boisson Four Loko est toujours facile à trouver dans les dépanneurs, 30 jours après son rappel par l'organisme réglementaire en la matière.



C'est ce qu'a constaté La Presse qui précise que la Régie des alcools, des courses et des jeux paraît impuissante à faire respecter son rappel de produits auprès des titulaires de permis de vente d'alcool.



Le quotidien explique que personne ne semble vouloir prendre la responsabilité de le faire respecter.



Le Four Loko et 33 autres produits similaires du même fabricant sont visés par ce rappel.



Des tests ont confirmé qu'ils contenaient de l'alcool éthylique plutôt que du cidre ou de l'alcool de malt, tel qu'indiqué sur l'étiquette.



Les autorités sanitaires lèvent le drapeau rouge depuis l'automne devant une boisson fortement alcoolisée, très prisée des jeunes.



Le docteur Antonio D'Angelo de l'Hôpital Ste-Justine avait notamment témoigné des ravages que peuvent faire cette boisson.