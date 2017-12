Au moins six personnes sont mortes et plusieurs ont été grièvement blessées jeudi dans un incendie s'étant déclenché dans un immeuble à appartement du Bronx, selon un porte-parole du maire de New York.

Le brasier a fait rage dans un édifice de cinq étages, situé à un coin de rue du Zoo du Bronx.

Un porte-parole du maire Bill de Blasio, Eric Phillips, a déclaré qu'il y avait six morts, mais que le bilan éventuel était encore incertain.