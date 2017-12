La SQ recherche un homme qui drogue des aînés pour les voler (vidéo)

Se disant intéressé à acheter une résidence, il donnerait à ses victimes une bouteille de vin et des friandises en cadeau contenant une substance inconnue qui leur feraient perdre conscience rapidement.

Les victimes se réveillent plusieurs heures plus tard et sont ensuite incommodées sur une longue période.

Le véhicule conduit par le suspect serait un Jeep Grand Cherokee blanc récent, édition limitée avec des enjoliveurs (mags) particuliers.

Il parle français en utilisant beaucoup d'expressions anglaises et pourrait également s'exprimer un peu en anglais.

Il aurait été vu en compagnie d'une personne plus petite et plus mince que lui. Celle-ci marcherait en boitant de façon évidente.

Voici une vidéo diffusée par la SQ dans laquelle on voit le véhicule du suspect: