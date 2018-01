"},{"type":"text","content":"

Time's Up appuie, par ailleurs, le mouvement qui appelle les femmes à porter du noir à la cérémonie des prix Golden Globes, dimanche prochain, en solidarité avec toutes les victimes d'inconduites sexuelles.

Les donateurs connus du fonds de défense de Time's Up comptent notamment les actrices Meryl Streep et Viola Davis, la chanteuse Taylor Swift et le réalisateur J.J. Abrams.

Des dizaines d'hommes bien en vue de l'industrie du cinéma et de la télévision ont fait face à des allégations d'inconduites sexuelles au cours des derniers mois, dont Harvey Weinstein, Charlie Rose et Kevin Spacey.

