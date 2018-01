"}],"slug":"faits-divers/colorado-le-tireur-etait-avocat-et-un-veteran-de-l-irak","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":10,"shares":3,"views":150,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"linkedContents":[{"id":68037,"oldId":0,"name":"Des actrices s'allient contre le harcèlement à Hollywood","adTag":"","customAuthor":"La Presse canadienne","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180101/generic_1514852724606700_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"Twitter.com","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-01-01 19:00:00","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-01-01 19:26:51","createdBy":137783,"lastEditedAt":null,"lastEditedBy":0,"type":"article","slug":"faits-divers/des-actrices-s-allient-contre-le-harcelement-a-hollywood","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":14,"shares":1,"views":62,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35"}],"author":[{"id":137783,"username":"maxsar","password":null,"email":"maxime.sarrasin@cogecomedia.com","firstName":"Maxime","lastName":"Sarrasin","adTag":null,"slug":"maxime-sarrasin","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-02 02:08:09","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":68039,"oldId":0,"name":"Un rapport recommande de mieux surveiller les frontières","adTag":"","customAuthor":"La Presse canadienne","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180101/generic_1514855441665359_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"Archives 98,5 FM","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-01-01 20:00:00","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-01-01 20:23:45","createdBy":137783,"lastEditedAt":null,"lastEditedBy":0,"type":"article","slug":"politique/un-rapport-recommande-de-mieux-surveiller-les-frontieres","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":5,"shares":2,"views":105,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35"}],"author":[{"id":137783,"username":"maxsar","password":null,"email":"maxime.sarrasin@cogecomedia.com","firstName":"Maxime","lastName":"Sarrasin","adTag":null,"slug":"maxime-sarrasin","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-02 02:08:09","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":68040,"oldId":0,"name":"Accident mortel dans le Bas-Saint-Laurent","adTag":"","customAuthor":"La Presse canadienne","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180101/generic_1514858212291385_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"Archives 98,5 FM","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-01-01 20:55:00","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-01-01 20:58:38","createdBy":137783,"lastEditedAt":"2018-01-01 21:03:11","lastEditedBy":137783,"type":"article","slug":"faits-divers/accident-mortel-dans-le-bas-saint-laurent","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":3,"shares":2,"views":97,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35"}],"author":[{"id":137783,"username":"maxsar","password":null,"email":"maxime.sarrasin@cogecomedia.com","firstName":"Maxime","lastName":"Sarrasin","adTag":null,"slug":"maxime-sarrasin","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-02 02:08:09","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]}],"tags":[{"id":127,"name":"actualités","slug":"actualites","entityType":null,"entityId":null},{"id":370,"name":"états-unis","slug":"etats-unis","entityType":null,"entityId":null},{"id":4349,"name":"fusillade","slug":"fusillade","entityType":null,"entityId":null},{"id":7751,"name":"colorado","slug":"colorado","entityType":null,"entityId":null},{"id":18895,"name":"matthew riehl","slug":"matthew-riehl","entityType":null,"entityId":null}],"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35"}],"interests":[{"id":2,"name":"_LOCAL_NEWS","translation":{"fr":"Faits divers","en":"Local News"}},{"id":5,"name":"_WORLD_NEWS","translation":{"fr":"International","en":"World news"}}],"author":[{"id":137783,"username":"maxsar","password":null,"email":"maxime.sarrasin@cogecomedia.com","firstName":"Maxime","lastName":"Sarrasin","adTag":null,"slug":"maxime-sarrasin","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-02 02:08:09","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},"status":1}}

nc-logo-fb-simple nc-logo-twitter nc-logo-pinterest nc-logo-instagram nc-logo-youtube nc-logo-google-plus nc-logo-rss nc-zoom-2 nc-calendar-grid-61 nc-simple-remove nc-button-play nc-button-pause nc-button-stop nc-curved-next nc-tail-right nc-tail-left nc-volume-ban nc-volume-97 nc-volume-93 nc-sun-cloud-hail nc-sun-cloud-light nc-sun-cloud nc-sun-cloud-fog nc-email-84 nc-headphone nc-ic_photo_library_24px nc-flash-21 nc-single-02 nc-bars Twitter.com @DenverChannel L'homme qui a ouvert le feu et abattu un shérif adjoint, en plus de blesser quatre autres policiers et deux civils était un avocat et un vétéran de la guerre en Irak qui avait récemment mis en ligne des vidéos où il critiquait des professeurs et des responsable de l'application de la loi, ont révélé les autorités lundi. Le tireur, Matthew Riehl, 37 ans, a perdu la vie dans la fusillade qualifiée d'«embuscade» par les autorités, dans son immeuble à logement de Highlands Ranch, à 28 kilomètres au sud de Denver. Selon les autorités, Matthew Riehl aurait tiré plus de 100 fois à l'intérieur de son appartement avant d'être tué par les agents de l'équipe tactique. Le shérif adjoint Zackari Parrish a aussi été tué dans la fusillade. Matthew Riehl aurait reçu des avertissements au sujet de ses vidéos mise en ligne et impliquant des professeurs de l'Université du Wyoming, ainsi que des officiers de police du Colorado. Toutefois, malgré certaines inquiétudes au sujet de sa santé mentale, il semble que les policiers n'ont pas été en mesure de prévenir cet épisode de violence, même s'ils venaient de visiter l'appartement à peine quelques heures plus tôt. Dans un courriel daté du 6 novembre, les étudiants de la faculté de droit de l'Université du Wyoming avaient été avertis de rapporter la présence de Matthew Riehl à la police du campus s'il l'apercevaient ou s'ils voyaient sont véhicule. Les agents s'étaient rendu dans le bloc d'appartements de Highlands Ranch parce qu'on leur avait signalé un cas de violence domestique. Le shérif estime qu'il s'agissait d'une embuscade. Les quatre autres policiers blessés se trouvent dans un état stable et les civils n'ont pour leur part subi aucune blessure grave. Réseau parlé FM93 104,7 fm Outaouais 106,9 fm Mauricie 107,7 fm Estrie

Actualités Sports Politique Économie Culturel Techno Émissions Animateurs Concours Évènements Connexion -21°C 00:00 2378 03:00 100

Fabi la nuit avec Jacques Fabi

Votre version d'internet explorer est trop basse. Utilisez au moins la version 11 ou un navigateur récent comme Google Chrome.