Bombe météorologique: plusieurs vols annulés à Montréal

La puissante tempête hivernale qui s'apprête à frapper l'est du Canada a causé au cours des dernières heures de nombreuses perturbations dans le transport aérien à cause de son passage sur la côte est des États-Unis.

Le site web d’Aéroports de Montréal (ADM) indiquait en début de journée, jeudi, qu'à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, des transporteurs avaient annulé des vols à destination des aéroports de la région de New York, de même que vers Halifax, Fredericton, Moncton, Charlottetown, Boston, Detroit et Philadelphie. Plusieurs autres vols étaient retardés.

Il en était de même pour un grand nombre de vols vers certaines de ces destinations en partance de l’Aéroport international Lester-B.-Pearson, de Toronto.

Les voyageurs sont invités à consulter les sites web des aéroports avant de s'y rendre afin de s'assurer que leur vol soit toujours à l'horaire.

Une bombe météorologique

Environnement Canada a diffusé tôt jeudi matin des avertissements d'onde de tempête et de tempête hivernale pour plusieurs secteurs québécois situés le long du fleuve Saint-Laurent.

Les régions citées par l'agence fédérale dans ses avertissements d'onde de tempête sont celles de Québec, de Lévis, de Bellechasse, de l'Île d'Orléans, de Montmagny, de Rivière-du-Loup, de Rimouski, de Matane, de Saint-Anne-des-Monts, de Gaspé de même que de la Basse-Côte-Nord. Plus au Sud, les régions de New Carlisle et de Chandler sont aussi visées.

L'avertissement d'onde de tempête signifie qu'il y a risque de débordement côtier en raison d'une combinaison de très forts vents lors du passage d'une tempête majeure et d'une période de marées à fortes amplitudes.

Les autorités préviennent que le plus grand risque de débordement pourrait survenir à partir du début de soirée, jeudi, d'ouest en est. En raison de l'onde de tempête, de la glace de mer pourrait envahir la côte, provoquer des inondations et endommager des infrastructures.

Certaines régions du Québec sont aussi visées par des avertissements de tempête hivernale.

Plusieurs secteurs du Saguenay, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord pourraient recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige entre jeudi et vendredi. La pointe de la Gaspésie sera la plus affectée: plus de 50 centimètres sont attendus dans cette région.

Les régions de Montréal et Québec seront relativement épargnées: 5 à 10 centimètres de neige sont attendus entre jeudi et vendredi.