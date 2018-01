"}],"slug":"faits-divers/deces-de-john-young-pionnier-de-l-exploration-spatiale","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":2,"shares":0,"views":61,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"linkedContents":[{"id":68878,"oldId":0,"name":"Hydro-Québec vient en aide à la Nouvelle-Écosse","adTag":"","customAuthor":"La Presse canadienne","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180106/generic_1515256764744294_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"Pixabay.com","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-01-06 11:30:00","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-01-06 11:42:58","createdBy":137783,"lastEditedAt":null,"lastEditedBy":0,"type":"article","slug":"faits-divers/hydro-quebec-vient-en-aide-a-la-nouvelle-ecosse","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":8,"shares":0,"views":66,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35"}],"author":[{"id":137783,"username":"maxsar","password":null,"email":"maxime.sarrasin@cogecomedia.com","firstName":"Maxime","lastName":"Sarrasin","adTag":null,"slug":"maxime-sarrasin","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-06 17:07:45","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":68881,"oldId":0,"name":"Violente collision entre une voiture et une déneigeuse","adTag":"","customAuthor":"La Presse canadienne","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180106/generic_1515259549211113_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"Wikipédia.org","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-01-06 12:15:00","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-01-06 12:27:36","createdBy":137783,"lastEditedAt":"2018-01-06 15:22:51","lastEditedBy":1037,"type":"article","slug":"faits-divers/violente-collision-entre-une-voiture-et-une-deneigeuse","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":8,"shares":0,"views":140,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35"},{"id":6,"name":"FM93","city":"Québec","language":"fr","domain":"fm93.com","style":"fm93","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":46,"weatherCode":"CAQC0441","phone":null,"sms":"25226","slogan":null,"promoContent":null,"appAdTag":"fm.93_app","webAdTag":"fm.93_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":93.3,"facebook":"https://www.facebook.com/fm93quebec/","twitter":"https://twitter.com/fm93quebec","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"pierre.martineau@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"info@cogecomedia.com"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecomedia.com"},{"name":"Site Internet","email":"philippe.bergeron@cogecomedia.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Bouchard en parle","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Doc Mailloux et Josey","email":"josey.arsenault@fm93.com"},{"name":"Duhaime-Ségal le midi","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Le retour du FM93","email":"jean-francois.blanchet@cogecomedia.com"},{"name":"L'avant-match","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"},{"name":"Que Québec se lève","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Vice et versa","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Auto 360","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Les 3 étoiles","email":"jean-francois.blanchet@cogecomedia.com"}]}],"newsletterApiKey":"dcdb-14a4-5ed7-ef3d-26a9-655b-67bb-1132","newsletterListId":"276","daletFolder":"CJMF","homeSeeder":6,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-29"}],"author":[{"id":1037,"username":"julgre","password":null,"email":"julie.grenon@cogecomedia.com","firstName":"Julie","lastName":"Grenon","adTag":null,"slug":"julie-grenon","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-06 17:07:45","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]},{"id":137783,"username":"maxsar","password":null,"email":"maxime.sarrasin@cogecomedia.com","firstName":"Maxime","lastName":"Sarrasin","adTag":null,"slug":"maxime-sarrasin","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-06 17:07:45","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":68884,"oldId":0,"name":"Réaménagement et métamorphose pour la rue Sainte-Catherine","adTag":"","customAuthor":"La Presse canadienne","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180106/generic_1515263645864610_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"Wikipédia.org","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-01-06 13:30:00","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-01-06 13:40:21","createdBy":137783,"lastEditedAt":null,"lastEditedBy":0,"type":"article","slug":"politique/reamenagement-et-metamorphose-pour-la-rue-sainte-catherine","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":6,"shares":0,"views":88,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35"}],"author":[{"id":137783,"username":"maxsar","password":null,"email":"maxime.sarrasin@cogecomedia.com","firstName":"Maxime","lastName":"Sarrasin","adTag":null,"slug":"maxime-sarrasin","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-06 17:07:45","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},{"id":68889,"oldId":0,"name":"Un cérémonie à l'image du canotier disparu","adTag":"","customAuthor":"","description":null,"image":"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20180106/generic_1515270078876382_ori.jpeg","imageDescription":"","imageSource":"Photo : Facebook","language":"fr","sourceId":null,"isBreakingNews":false,"onlineAt":"2018-01-06 15:22:27","offlineAt":"2050-01-01 00:00:00","createdAt":"2018-01-06 15:22:27","createdBy":1037,"lastEditedAt":null,"lastEditedBy":0,"type":"article","slug":"faits-divers/un-ceremonie-a-l-image-du-canotier-disparu","metaTitle":"","metaDescription":"","likes":1,"shares":0,"views":22,"status":"published","eventDate":null,"imageLink":null,"canonicalUrl":null,"stations":[{"id":6,"name":"FM93","city":"Québec","language":"fr","domain":"fm93.com","style":"fm93","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":46,"weatherCode":"CAQC0441","phone":null,"sms":"25226","slogan":null,"promoContent":null,"appAdTag":"fm.93_app","webAdTag":"fm.93_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":93.3,"facebook":"https://www.facebook.com/fm93quebec/","twitter":"https://twitter.com/fm93quebec","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"pierre.martineau@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"info@cogecomedia.com"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecomedia.com"},{"name":"Site Internet","email":"philippe.bergeron@cogecomedia.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Bouchard en parle","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Doc Mailloux et Josey","email":"josey.arsenault@fm93.com"},{"name":"Duhaime-Ségal le midi","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Le retour du FM93","email":"jean-francois.blanchet@cogecomedia.com"},{"name":"L'avant-match","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"},{"name":"Que Québec se lève","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Vice et versa","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Auto 360","email":"studio@fm93.com"},{"name":"Les 3 étoiles","email":"jean-francois.blanchet@cogecomedia.com"}]}],"newsletterApiKey":"dcdb-14a4-5ed7-ef3d-26a9-655b-67bb-1132","newsletterListId":"276","daletFolder":"CJMF","homeSeeder":6,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-29"}],"author":[{"id":1037,"username":"julgre","password":null,"email":"julie.grenon@cogecomedia.com","firstName":"Julie","lastName":"Grenon","adTag":null,"slug":"julie-grenon","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-06 17:07:45","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]}],"tags":[{"id":127,"name":"actualités","slug":"actualites","entityType":null,"entityId":null},{"id":405,"name":"décès","slug":"deces","entityType":null,"entityId":null},{"id":2307,"name":"nasa","slug":"nasa","entityType":null,"entityId":null},{"id":15644,"name":"astronaute","slug":"astronaute","entityType":null,"entityId":null},{"id":19271,"name":"john young","slug":"john-young","entityType":null,"entityId":null}],"stations":[{"id":4,"name":"98,5 fm Montréal","city":"Montréal","language":"fr","domain":"985fm.ca","style":"fm985","theme":"sidebar_menu","type":"talk","oldId":14,"weatherCode":"CAQC0363","phone":null,"sms":"98985","slogan":"Attendez-vous à plus!","promoContent":"[{\"image\":\"http://prodstoreacc4187.blob.core.windows.net/prod-20170913/generic_1505313723140893_ori.jpeg\",\"link\":\"/emissions/inspiration-inc-98-5-fm/resume\",\"linkType\":\"internal\",\"firstLine\":\"\",\"secondLine\":\"\"}]","appAdTag":"fm.985_app","webAdTag":"fm.985_dis","adTagAssociation":[{"url":"/nouvelles/economie/64060/entreprise-enfant-soleil-une-nouvelle-certification-solidaire","tag":"lvdm.20047"},{"url":"/nouvelles/sports/60284/avec-parent-coach-on-remet-les-pendules-a-lheure-face-au-sport-amateur","tag":"EM.parent.coach"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/47170/voyage-valise-ou-voyage-sac-dos","tag":"lvdm.20000.2"},{"url":"/concours","tag":"concours"},{"url":"/sports/hockey","tag":"hockey"},{"url":"/nouvelles/art-de-vivre/mon-voyage-sur-mesure","tag":"lvdm.20000.1"},{"url":"/nouvelles/techno/conduire-tout-en-faisant-la-sieste","tag":"LVDM.conduire.tout.en.faisant.la.sieste"},{"url":"/nouvelles/t/culturel","tag":"culturel"},{"url":"/sports","tag":"sports"}],"frequency":98.5,"facebook":"https://www.facebook.com/985fm","twitter":"https://twitter.com/le985fm","cxenseSiteId":null,"status":"published","contact":[{"name":"Départements","contacts":[{"name":"Studio 985fm","email":"studio@985fm.ca"},{"name":"Programmation - Commentaires","email":"Caroline.Lacasse@cogecomedia.com"},{"name":"Journalistes","email":"edimestres@cogecodiffusion.com"},{"name":"Circulation","email":"circulation@985fm.ca"},{"name":"Alerte neige","email":"alerte.neige@cogecodiffusion.com"},{"name":"Site Internet","email":"web@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Émissions","contacts":[{"name":"Puisqu'il faut se lever","email":"arcand@985fm.ca"},{"name":"Isabelle","email":"isabelle@985fm.ca"},{"name":"Drainville PM","email":"drainville@985fm.ca"},{"name":"Le Québec maintenant","email":"houde@985fm.ca"},{"name":"Les amateurs de sports","email":"Mario.langlois@985fm.ca"},{"name":"Bonsoir les sportifs","email":"ron.fournier@985fm.ca"},{"name":"Fabi la nuit","email":"jacques.fabi@cogecodiffusion.com"},{"name":"Week-end extra","email":"mathieu.beaumont@985fm.ca"},{"name":"Quart de nuit","email":"menard@985fm.ca"},{"name":"Fan de musique","email":"eric.arson@cogecodiffusion.com"}]},{"name":"Quart de nuit","contacts":[{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"}]},{"name":"Puisqu'il faut se lever","contacts":[{"name":"Richard Marquis ","email":"richard.marquis@cogecomedia.com"},{"name":"Dre Laberge","email":"christiane.laberge@cogecomedia.com"},{"name":"Maude-Véronique Cholette","email":"maude-veronique.cholette@cogecomedia.com"},{"name":"Émilie Perreault","email":"emilie.perreault@cogecomedia.com"},{"name":"Lise Lapointe","email":"lise.lapointe@cogecomedia.com"},{"name":"Richard Chateauvert","email":"richard.chateauvert@cogecomedia.com"},{"name":"Sylvain Ménard","email":"sylvain.menard@cogecomedia.com"},{"name":"Esther Morin","email":"esther.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Marc Brière","email":"marc.briere@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Dumont","email":"mario.dumont@cogecomedia.com"},{"name":"Mc Gilles ","email":"mc.gilles@cogecomedia.com"},{"name":"Monic Néron","email":"monic.neron@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Arcand","email":"paul.arcand@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Curzi ","email":"pierre.curzi@cogecomedia.com"},{"name":"Alain Crête","email":"alain.crete@cogecomedia.com"},{"name":"Jessica Leblanc","email":"jessica.leblanc@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Brisson","email":"catherine.brisson@cogecomedia.com"}]},{"name":"Isabelle","contacts":[{"name":"Isabelle Maréchal","email":"isabelle.marechal@cogecomedia.com"},{"name":"Chan Tep","email":"chan.tep@cogecomedia.com"},{"name":"Isabelle Lord","email":"isabelle.lord@cogecomedia.com"},{"name":"Normand Gemme","email":"normand.gemme@cogecomedia.com"}]},{"name":"Drainville PM","contacts":[{"name":"Bernard Drainville","email":"bernard.drainville@cogecomedia.com"}]},{"name":"Le Québec maintenant ","contacts":[{"name":"Normand Lester","email":"normand.lester@cogecomedia.com"},{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Patrick Lagacé","email":"patrick.lagace@cogecomedia.com"},{"name":"Thérèse Parisien ","email":"therese.parisien@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa ","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Benoit Morin","email":"benoit.morin@cogecomedia.com"},{"name":"Katherine Huet","email":"katherine.huet@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandre Lebrun","email":"alexandre.lebrun@cogecomedia.com"},{"name":"Alexandra Pouliot","email":"alexandra.pouliot@cogecomedia.com"},{"name":"Paul Houde","email":"paul.houde@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre-Yves McSween","email":"pierre-yves.mcsween@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les amateurs de sports ","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"},{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"},{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"Pierre Vézina","email":"pierre.vezina@cogecomedia.com"},{"name":"Jeremy Filosa","email":"jeremy.filosa@cogecomedia.com"},{"name":"Martin McGuire","email":"martin.mcguire@cogecomedia.com"}]},{"name":"Bonsoir les sportifs","contacts":[{"name":"Ron Fournier","email":"ron.fournier@cogecomedia.com"}]},{"name":"Fabi la nuit","contacts":[{"name":"Jacques Fabi","email":"jacques.fabi@cogecomedia.com"}]},{"name":"Week-end extra","contacts":[{"name":"Jérémie Rainville","email":"jeremie.rainville@cogecomedia.com"},{"name":"Marie-Christine Bonzom","email":"marie-christine.bonzom@cogecomedia.com"},{"name":"Philippe Cantin","email":"philippe.cantin@cogecomedia.com"},{"name":"François Harnois","email":"francois.harnois@cogecomedia.com"},{"name":"mathieu.roy","email":"mathieu.roy@cogecomedia.com"},{"name":"Éric Duhaime","email":"eric.duhaime@cogecomedia.com"},{"name":"Catherine Beauchamp","email":"catherine.beauchamp@cogecomedia.com"}]},{"name":"Les grandes entrevues","contacts":[{"name":"Mario Langlois","email":"mario.langlois@cogecomedia.com"}]},{"name":"Mythes et complots","contacts":[{"name":"Christian Page","email":"christian.page@cogecomedia.com"}]},{"name":"DIRECTION (VENTES)","contacts":[{"name":"Daniel Dubois (V.-P.)","email":"daniel.dubois@cogecomedia.com"},{"name":"David Therrien (Dir.)","email":"david.therrien@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES LOCALES (contacts et informations)","contacts":[{"name":"Catherine Jonckeau","email":"catherine.jonckeau@cogecomedia.com"}]},{"name":"VENTES NATIONALES","contacts":[{"name":"Pour les demandes de ventes nationales, veuillez contacter Groupe Force Radio","email":"http://www.cogecoforceradio.com/accueil.php"}]}],"newsletterApiKey":"4db9-4308-9cfa-dfd8-8721-159d-cb1a-2536","newsletterListId":"273","daletFolder":"CHMP","homeSeeder":4,"topRequestEmails":[],"googleAnalyticsUA":"UA-18701667-35"}],"interests":[{"id":2,"name":"_LOCAL_NEWS","translation":{"fr":"Faits divers","en":"Local News"}},{"id":5,"name":"_WORLD_NEWS","translation":{"fr":"International","en":"World news"}}],"author":[{"id":137783,"username":"maxsar","password":null,"email":"maxime.sarrasin@cogecomedia.com","firstName":"Maxime","lastName":"Sarrasin","adTag":null,"slug":"maxime-sarrasin","defaultLanguage":"fr","homeStationId":null,"facebookId":null,"googleId":null,"twitterId":null,"facebookPage":null,"twitterPage":null,"resume":null,"bio":null,"isActive":1,"verifiedAt":"2018-01-06 17:07:45","gamePoints":[],"notificationFrequency":6,"finishedChallenges":[],"newsletter":[]}]},"status":1}}

nc-logo-fb-simple nc-logo-twitter nc-logo-pinterest nc-logo-instagram nc-logo-youtube nc-logo-google-plus nc-logo-rss nc-zoom-2 nc-calendar-grid-61 nc-simple-remove nc-button-play nc-button-pause nc-button-stop nc-curved-next nc-tail-right nc-tail-left nc-volume-ban nc-volume-97 nc-volume-93 nc-sun-cloud-hail nc-sun-cloud-light nc-sun-cloud nc-sun-cloud-fog nc-email-84 nc-headphone nc-ic_photo_library_24px nc-flash-21 nc-single-02 nc-bars Twitter.com / @NASA L'astronaute John Young, qui a marché sur la Lune et commandé le premier vol de navette spatiale, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé la NASA. Dans un communiqué, l'agence spatiale américaine a indiqué que M. Young s'était éteint vendredi soir des suites de complications liées à une pneumonie. Selon la NASA, John Young est le seul de ses astronautes à avoir participé aux programmes Gemini, Apollo et de navettes spatiales, et a été le premier à effectuer six voyages dans l'espace. Il a été le neuvième homme à marcher sur la Lune. M. Young a rendu l'âme dans sa résidence à Houston, au Texas. John Young a fait partie de la seconde cohorte d'astronautes de la NASA. Il a été choisi en 1962 pour aller dans l'espace aux côtés de Neil Armstrong, Peter Conrad et James Lovell. Dans une déclaration transmise par courriel, Robert Lightfoot, l'administrateur de la NASA, a déclaré qu'avec la mort de M. Young, le monde avait perdu un pionnier dont la carrière couvrait trois générations de vols dans l'espace. Si l'on inclut son départ de la Lune en 1972 en tant que commandant d'Apollo 16, John Young a sept décollages à son actif, un record demeuré inégalé pendant des décennies. Il a volé à deux reprises dans le cadre du programme Gemini au milieu des années 1960, il est allé deux fois sur la Lune avec le programme Apollo et a voyagé deux fois à bord de la nouvelle navette spatiale Columbia au début des années 1980. M. Young a passé les 17 dernières années de sa carrière comme gestionnaire au Johnson Space Center de la NASA à Houston, s'occupant principalement des questions de sécurité. Il a pris sa retraite à la fin de 2004. Réseau parlé FM93 104,7 fm Outaouais 106,9 fm Mauricie 107,7 fm Estrie Canadiens de Montréal (104,7)

Actualités Sports Politique Économie Culturel Techno Émissions Animateurs Concours Évènements Connexion -20°C 15:00 1782 19:00 100

Les amateurs de sports avec Jérémie Rainville

Votre version d'internet explorer est trop basse. Utilisez au moins la version 11 ou un navigateur récent comme Google Chrome.