Urgences santé fait le point sur la panne électrique

Une panne électrique survenue samedi soir au quartier général d'Urgence-Santé à Montréal a perturbé les activités des répartiteurs et des paramédics en fin de semaine.



Durant quelques heures dans la nuit de samedi à dimanche, les répartiteurs ont dû prendre en note à la main les informations des gens qui appelaient afin d'obtenir de l'aide. De plus, ces informations devaient être transmises vocalement via les téléphones cellulaires personnels des paramédics.

Retour à la normale

Et les GPS à bord des véhicules ambulanciers n'ont pas fonctionné durant quelques heures.

Urgence-Santé soutient que tout est maintenant revenu à normale et que ces perturbations liées à la panne électrique n'ont pas occasionné de retard important dans le traitement des appels.