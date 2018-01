Thomas Harding avait déjà été suspendu pour ce qu'on lui reproche dans la tragédie de Lac-Mégantic

Le conducteur du train à l'origine de la catastrophe de Lac-Mégantic a déjà été suspendu en 2008 pour ne pas avoir appliqué de freins à main sur un train.

C'est le Journal de Montréal qui révèle cette information non divulguée aux jurés chargés de décider du sort de Thomas Harding, accusé avec deux collègues de négligence criminelle causant la mort en lien avec la tragédie de juillet 2013.

Dans l'actuel procès, les procureurs le soupçonnent notamment de ne pas avoir appliqué un nombre suffisant de freins à main sur le convoi.

Le 2 juillet 2008, Harding était aux commandes d'un train de 58 wagons qui en avait percuté un autre à Saint-Jean sur Richelieu justement parce qu'il n'avait appliqué aucun frein à main et pas assez de freins à air.

Ils voulaient un procès séparé

Par ailleurs, les trois ex-employés de la MMA accusés en marge de la tragédie de Lac-Mégantic voulaient subir un procès séparé.

Harding, Richard Labrie et Jean Demaître plaidaient que la tenue d'un procès conjoint résulterait en une injustice pour eux et les empêcherait de présenter une défense pleine et entière.

Le juge Gaétan Dumas a toutefois refusé que les trois ex-employés concernés subissent des procès séparés, ne croyant pas que la preuve présentée serait plus complexe pour un seul procès.