Pluie, verglas, grésil et neige à venir au Québec

Après la pluie et le temps doux, le Québec devra subir une autre tempête de neige et un refroidissement marqué des températures.

Selon Environnement Canada, le mercure devrait chuter d'une trentaine de degrés d'ici à dimanche, passant à des maximums qui frôleront les moins 20 degrés Celsius.

La pluie se transformera graduellement en pluie verglaçante vendredi soir, puis en grésil et finalement en neige. Entre 20 et 25 centimètres de neige devraient s'abattre sur le sud-ouest et le centre de la province, voire jusqu'à 30 centimètres en Gaspésie.

La neige, qui prendra fin samedi soir ou dans la nuit de samedi à dimanche plus à l'est, sera lourde et s'accumulera sur des chaussées déjà glacées, ce qui rendra la circulation routière périlleuse.

Dimanche, le soleil sera de retour.