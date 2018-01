Le département des enquêtes non-résolues de la Sûreté du Québec passe de cinq à 25 employés au cours des prochaines semaines.

En grossissant ainsi ses effectifs, l'escouade spéciale deviendra l'une des plus importantes en Amérique du Nord.

La priorité sera donnée aux dossiers les plus récents et aux meurtres d'enfants, de femmes et de personnes âgées.