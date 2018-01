Le RTM s'excuse pour les retards, mais écarte toute compensation

Le Réseau de transport métropolitain (RTM) présente ses excuses aux passagers qui ont dû faire preuve de beaucoup de patience depuis le début 2018.

Les retards et annulations sont monnaie courante. Depuis une quinzaine de jours, le réseau a comptabilisé environ 300 diverses causes de retard.

«On a eu un début d’année difficile et on le reconnaît», a déclaré le directeur de l’organisme public, Raymond Bachant, au micro de Paul Arcand.

Citant plusieurs problèmes d’équipement, en plus des conditions climatiques, le gestionnaire écarte toutefois toute forme de crédit pour les usagers.

«Ce n’est pas prévu dans les politiques et ce n’est pas dans les plans. J’aime mieux prendre cet argent et l’investir afin qu’il n’y ait plus d’impact, maintenant et pour les hivers à venir.»