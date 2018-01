De plus en plus d'acteurs prennent leurs distances face à Woody Allen

NEW YORK - Un nombre croissant d'acteurs prennent leurs distances face à Woody Allen et à son prochain film, soulevant des interrogations quant à l'avenir du prolifique cinéaste de 82 ans à un moment où Hollywood est de plus en plus sensibilisé aux allégations d'inconduite sexuelle.

Timothee Chalamet a déclaré mardi qu'il versera le salaire reçu pendant le tournage du prochain film de Woody Allen à trois oeuvres de bienfaisance qui luttent contre les agressions et le harcèlement sexuels.

L'acteur découvert dans Call Me By Your Name a annoncé sur Instagram qu'il ne souhaitait pas profiter de son travail sur le plateau d'A Rainy Day in New York, dont le tournage s'est conclu cet automne.

L'acteur n'est que le plus récent d'une série d'artistes ayant exprimé du regret face à leur association avec le réalisateur. Au cours des dernières semaines, Rebecca Hall A Rainy Day in New York, Vicky Cristina Barcelona), Mira Sorvino (Mighty Aphrodite), Ellen Page (To Rome With Love), David Krumholtz (Wonder Wheel) et Griffith Newman (A Rainy Day in New York) ont tous, d'une façon ou d'une autre, pris leurs distances face à Woody Allen ou promis de ne plus jamais travailler avec lui.

Ces voix qui s'élèvent permettent de croire que l'avenir de Woody Allen sera parsemé d'obstacles, même si les controverses personnelles dans lesquelles a été plongé le réalisateur au fil des ans lui ont permis à la fois d'être détesté et adoré dans l'industrie.

Il a toujours réussi, jusqu'à maintenant, à obtenir du financement pour ses films, en partie parce que de nombreuses vedettes souhaitaient ardemment travailler avec lui. Mais Woody Allen pourrait avoir de plus en plus de difficultés à convaincre les acteurs de collaborer à l'ère où le mouvement «moi aussi» ne semble pas vouloir s'essouffler.