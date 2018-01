Une plainte déposée à la police pour le passage explicite d'un roman à succès québécois 

La Régie Intermunicipale de Police Thérèse-De-Blainville a ouvert une enquête à la suite du dépôt d'une plainte concernant un extrait d'un roman à succès québécois.

Le conte Hansel et Gretel, revisité par l'auteur Yvan Godbout, comporte en effet une scène très explicite durant laquelle on décrit un homme adulte abusant sexuellement d'un enfant.

La description du livre parle bien de ses prémisses: Hansel et Gretel était un conte pour enfants. Celui que vous découvrirez sous peu en est bien loin et risque de ternir à jamais votre part d'innocence. Êtes-vous réellement prêt pour cette balade dans les plus sombres abysses de l'âme humaine ?