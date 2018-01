Défi Tide Pods: un policier utilise l'humour (vidéo)

Il incite aussi les gens à se consacrer à des tendances plus positives, comme celle du «défi du seau d'eau glacée» contre la sclérose latérale amyotrophique.

L'agent Hartlen ajoute sur un ton pince-sans-rire que si on voit une personne tenter de manger une capsule de détergent, on devrait «lui offrir sans hésiter une orange à la place, c'est bien plus sûr».

Un centre antipoison aux États-Unis signale une forte augmentation du nombre d’appels concernant l'ingestion de capsules de détergent, et certains magasins ont même dû les mettre sous clé.