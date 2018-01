Nids-de-poule : a-t-on des recours ?

L’hiver québécois a de nombreux charmes, mais également quelques inconvénients comme la multiplication des nids-de-poule.

Avec ses froids polaires et ses redoux, l’hiver québécois n’est pas tendre avec les routes et les automobilistes.

Les conditions météo extrêmes de la dernière semaine ont quelque peu devancé la multiplication des nids-de-poule.

La ville de Montréal assure toutefois qu’elle est en contrôle de la situation.

«On est déjà là depuis le début de la semaine, assure Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. On est capable d’en réparer 2000 par jour. Entre deux chargements (de neige), on a réussi à colmater les pires manuellement. Mais depuis hier, on est là de façon plus intensive.

«Je ne vous dis pas qu’on a les meilleures conditions. Pour réparer un nid de poule, ça prend une surface sèche. Actuellement, on ne l’a pas. Ce n’est pas grave, on va les réparer quand même quitte à les refaire», a-t-il précisé.

Comment signaler un nid-de-poule

Bien que de nombreux employés sillonnent la ville de Montréal pour identifier et réparer rapidement les nids-de-poule, les citoyens peuvent également aviser la ville quand ils en découvrent un sur leur rue ou dans leur quartier en composant le 311.

Ils peuvent également télécharger l’application Montréal, services aux citoyens.

«Il y a une section ‘’Signalez un nid de poule’’, on vous géolocalise et vous pouvez prendre une photo et ça l’envoie automatiquement à la ville. Par la suite, la ville va vous aviser dès qu’il sera réparé», a expliqué le porte-parole.

Comment diminuer les dommages

Si vous avez la malchance de croiser un nid-de-poule sur votre route et que vous êtes incapable de l’éviter, les experts s’entendent sur la façon de réagir pour éviter le pire.

«Il ne faut pas freiner ou accélérer. Il faut lever le pied de l’accélérateur et laisser notre erre d’aller. Une roue arrêtée aura toujours un contrecoup beaucoup plus fort qu’une roue en mouvement. On tient fermement le volant, on garde sa trajectoire, on ne donne pas de coup de volant. On passe le mauvais moment. Ainsi, on a moins de chance d’endommager notre véhicule. Le dommage sera moins important», d’expliquer Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec.

Les recours possibles

Une fois le nid-de-poule traversé et les dommages constatés, il y a peu d’options de recours qui s’offrent à vous. Il faut savoir que la Loi des cités et des villes prévoit que les villes ne peuvent être tenues responsables des dommages causés aux pneus et au système de suspension par une mauvaise chaussée.

«À moins de faire la preuve que les autorités compétentes ont été négligentes dans leur façon d’entretenir la route. Le fardeau de la preuve appartient aux propriétaires du véhicule. Ce n’est pas de tout repos», assure la porte-parole de CAA-Québec.

Voici les deux options :

-une réclamation doit être signalée auprès du greffier de la ville en question dans les 15 jours après l’incident.

- une demande en recours peut aussi être déposée aux petites créances si les dommages sont évalués à moins de 15 000$.

«C’est important de bien documenter votre cause en prenant des photos des dommages, du nid-de-poule avec ses dimensions, des photos prouvant qu’il n’y avait pas de signalisation pour aviser du nid-de-poule, indiquer la présence de témoins, etc. Aussi, il est recommandé d’aller faire évaluer les dommages causés à votre véhicule en termes de pièces et de main d’œuvre par un garagiste compétent.»

Quant à vos assurances, écoutez les conseils de Louis Cyr, courtier d'assurances, dans le deuxième segment audio: