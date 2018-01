Les réactions étaient vives au terme du procès criminel de Lac-Mégantic qui s’est terminé, vendredi, par trois verdicts unanimes de non-culpabilité.

Thomas Harding, Richard Labrie et Jean Demaître ont été acquittés par le jury des accusations criminelles qui pesaient sur eux à la suite du déraillement de train qui a fait 47 morts le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic.

Plus de quatre ans après la tragédie, les accusés ainsi que leurs avocats étaient visiblement soulagés par la décision du jury qui est survenue lors de la neuvième journée de délibérations d'un procès qui a duré plus de trois mois. S'ils avaient été reconnus coupables, ils risquaient la prison à vie.

Richard Labrie et Jean Demaître ont tous deux pris la parole. M. Labrie, contrôleur ferroviaire au moment de la tragédie, a lu une déclaration écrite qui s’adressait aux gens du Lac-Mégantic.

«Aux 47 victimes et à tous les gens de Mégantic, a-t-il lu la voix brisée par l’émotion. J’espère que vous avez eu les réponses que vous demandiez avec ce procès. Malgré que je n’aie jamais parlé, j’ai toujours pensé à vous autres. Les gens de Mégantic nous ont montré beaucoup de courage, beaucoup d’entraide et beaucoup de résilience. Et je les remercie beaucoup.»

Quant à M. Demaître qui était directeur des opérations de la MMA au Québec, il a été bref. «C'est sûr que je suis content», laissant son avocat répondre aux questions.

Le chef de train Thomas Harding était trop ému pour accorder des entrevues, a fait savoir son avocat Thomas Walsh.

«Je pense que c’est un verdict juste. Ç’a été long, mais je pense que ça prouve encore une fois la force de nos institutions démocratiques.»

Quant aux avocats de la couronne, ils ont accepté la décision.

«Vous comprendrez que ce n’est pas nécessairement la décision qu’on attendait, mais nous respectons les verdicts qui ont été rendus et surtout le travail qui a été fait par les membres du jury. Ils ont été très attentifs tout au long des procédures. Ils ont effectué un travail qui était exigeant. Nous avons une pensée pour les familles en ce moment. Un procès, ce n’est pas un processus qui est facile pour les proches des victimes, pour les familles. Alors, on espère qu’ils auront la sérénité requise pour continuer», a indiqué Me Véronique Beauchamp.