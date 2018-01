Puissante campagne de sensibilisation contre le tabac

Les maladies liées au tabagisme laissent des stigmates durables. C'est autour de cette formule-choc que s'articule la Semaine pour un Québec sans tabac 2018 qui a officiellement commencé dimanche avant-midi.

Pour s'assurer que la population — et plus particulièrement les fumeurs — ne demeurera pas de glace face à ce message, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) a choisi de miser sur une publicité dérangeante diffusée sur différentes plateformes.