L'avertissement de tsunami est levé en Colombie-Britannique

ANCHORAGE, Alaska - Un avertissement de tsunami a été émis mardi matin avant d'être levé quelques heures plus tard dans le nord de la côte ouest de l'Amérique du Nord après qu'un tremblement de terre d'une magnitude 7,9 sur l'échelle Richter se soit produit au large de l'île Kodiak, en Alaska.

Les autorités avaient demandé initialement aux gens vivant sur la côte en Colombie-Britannique et en Alaska de s'en éloigner et de se déplacer vers des endroits plus élevés. L'avis concernait certains secteurs de l'île de Vancouver.

Sur les médias sociaux, de nombreuses personnes ont signalé que la secousse avait été ressentie à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre situé dans le golfe d'Alaska, à environ 250 kilomètres au sud de l'île Kodiak, la plus grande de l'Alaska.

Le tremblement de terre est survenu à une profondeur de 10 kilomètres.

Autre séisme en Indonésie

Par ailleurs, des scènes de panique ont eu lieu aujourd'hui à Jakarta, en Indonésie, après un séisme de magnitude 6.

Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée. La secousse s'est produite au large de l'île de Java.