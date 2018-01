Acquittés de terrorisme, ils deviennent consultants

Acquittés en décembre des accusations de terrorisme portées contre eux, Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali deviennent consultants pour le Centre de la prévention de la radicalisation menant à la violence.

La Presse révèle que les deux jeunes montréalais oeuvreront au cours des 12 prochaines semaines à créer des outils de prévention, dont un guide sur la prise en charge des personnes arrêtées ou condamnées pour terrorisme.

Ils fourniront aussi des conseils pour la compréhension du processus d'endoctrinement des jeunes au Québec.

Ils recevront 294 dollars par semaine. Une journée et demie sera consacrée à leur suivi psychosocial et une autre journée et demie au développement d'outils de prévention.