Neige et pluie verglaçante : Montréal opte pour la stratégie «Scott Towels»

Après quelques centimètres de neige, Montréal a accueilli de la pluie verglaçante au cours des dernières heures.

Pour sécuriser les trottoirs de la ville, plusieurs arrondissements de la Ville ont opté pour une stratégie qualifiée de «Scott Towels», par le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

«C’est qu’on utilise la neige comme absorbant. Plutôt que de tasser la neige sur les trottoirs comme on a l’habitude de le faire, on la laissé là en se disant qu’elle va absorber cette eau-là et que ça va être plus facile de passer la gratte et de mettre notre abrasif et notre fondant. Si tu travailles comme d’habitude, c’est-à-dire que tu reçois de la neige et que tu la tasses, tu es directement sur le béton, donc le grésil ou le verglas va coller automatiquement et on se retrouve avec une situation de patinoire. Ce n’était pas les patinoires ce matin.»

Temps froid à prévoir

Après cette pluie verglaçante, les températures vont considérablement diminuer à travers le Québec dans la nuit de mardi à mercredi.

«Ça va rester en bas de zéro au cours des prochains jours», a indiqué Réjean Ouimet de Météo Média.