La conférencière Éliane Gamache Latourelle, qui disait être devenue millionnaire à 30 ans, a fait beaucoup de victimes chez ceux qui lui ont fait confiance, selon une enquête de La Presse.

Son livre «La jeune millionnaire» publié en 2014, l'a rendu très populaire comme conférencière.

Elle offrait notamment du mentorat par le biais de son entreprise l'Activatrice au coût de 5000$ pour une année.

L'entrepreneure Amélie Fortin a elle-même déboursé 5000$ pour le coaching d'Éliane Gamache Laoturelle.

Sur les ondes du 98,5 FM, elle a fait valoir que madame Latourelle savait comment convaincre.

«C’est simplement quelqu’un qui a un pouvoir de persuasion important, a-t-elle expliqué au micro de Paul Arcand. Elle a les bons mots, elle sait comment parler, elle peut nous amener à croire qu’on fait la bonne chose.»

La jeune femme, qui reconnaît avoir «laissé beaucoup d’argent sur la table», dit néanmoins avoir tiré des leçons de son aventure avec Éliane Gamache Latourelle.

«Ça m’a appris à faire attention à ce type de personne. Je fais attention à mes relations. Je fais moins confiance facilement.»

Des doutes

En entrevue avec Bernard Drainville, l'homme d'affaires bien connu, Serge Beauchemin, a d'abord expliqué avoir été impressionné par la jeune femme.

«Effectivement, elle était flamboyante, elle s'exprimait très bien, de façon très intelligente, elle était dynamique. Elle avait beaucoup d'ambition. Elle semblait avoir une feuille de route impressionnante.»

Mais lors de déjeuners d'affaires subséquents, l'entrepreneur s'est mis à avoir des doutes quant à l'authenticité de la femme d'affaires.

«Quand on s'est mis à questionner un peu, on sentait les réponses évasives. Ç'a mis mis la puce à l'oreille et lentement, je me suis distancé.»