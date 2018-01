Université du Québec en Outaouais: autre débrayage des professeurs

Les membres du Syndicat des professeurs de l'Université du Québec en Outaouais vont débrayer ce matin sur les deux principaux campus.

Ce second débrayage aura lieu de 8h30 à 11h30.

La présidente du syndicat affilié à la CSN, Louise Briand, explique que la séance de conciliation de lundi n'a pas permis de surmonter l'impasse qui persiste depuis le 7 décembre.

Le syndicat critique le recteur Denis Harrisson, lui reprochant d'être plus préoccupé à investir dans le béton et la brique que dans l'offre de cours et dans la consolidation des programmes existants.